Компания HeyGen недавно представила нейросеть, которая автоматически переводит слова людей на видео на другие языки и быстро подстраивает их мимику. В соцсетях пользователи довольно бурно обсуждают новый сервис. Блогеры уже начали переводить на другие языки известные мемы и сцены из кинофильмов. HeyGen: что известно о нейросети и как правильно пользоваться сайтом – читайте в материале.
HeyGen: что известно и какие языки можно использовать
На сайте пользователи создают индивидуальные видеоаватары, проговаривающие необходимый текст на других языках. Также пользователям предлагают выбрать между готовыми аватарами и голосами.
После регистрации на сайте доступен один бесплатный перевод видео длиной от 30 до 59 секунд.
В настоящее время предлагается восемь языков: французский, испанский, немецкий, английский, польский, португальский, итальянский и хинди.
Что известно о Gen-2
Gen-2 – новая нейросеть, создающая видео из текста. Все благодаря прогрессу компании Runway в сфере генеративного AI. Недавно этот AI-стартап объявил о появлении Gen-2, новой модели поколения видео.
Как пользоваться: инструкция
- Зайдите на сайт.
- Щелкните в правом верхнем углу кнопку Create video.
- Выберите формат и отправьте видео, на котором говорят в камеру.
- После этого введите любой текст в специальное поле (фильтр блокирует откровенное или насильственное содержимое).
- Далее HeyGen предложит ряд готовых к использованию общих аватаров и голосов (они бывают разных статей и рас).
- Сгенерируйте видео.