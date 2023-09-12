Компания HeyGen недавно представила нейросеть, которая автоматически переводит слова людей на видео на другие языки и быстро подстраивает их мимику. В соцсетях пользователи довольно бурно обсуждают новый сервис. Блогеры уже начали переводить на другие языки известные мемы и сцены из кинофильмов. HeyGen: что известно о нейросети и как правильно пользоваться сайтом – читайте в материале.

HeyGen: что известно и какие языки можно использовать

На сайте пользователи создают индивидуальные видеоаватары, проговаривающие необходимый текст на других языках. Также пользователям предлагают выбрать между готовыми аватарами и голосами.

После регистрации на сайте доступен один бесплатный перевод видео длиной от 30 до 59 секунд.

В настоящее время предлагается восемь языков: французский, испанский, немецкий, английский, польский, португальский, итальянский и хинди.

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Как пользоваться: инструкция