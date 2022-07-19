Netflix хочет заставить платить деньги тех, кто делится паролем с друзьями или близкими. Теперь за подключение других устройств придется платить дополнительно.

Пока опция доступна только в пяти странах Латинской Америки — делится паролем можно будет законно, но за небольшую плату. Раньше подобное противоречило политике Netflix, но это мало кого волновало.

Функция получит название Добавить дом — с ее помощью можно любому человеку подключать устройства к Netflix по сниженной цене, если сравнивать с полноценной подпиской.

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Изменения ввели на фоне массовой потери средств компанией — по оценкам Netflix, за подписку не платят более 100 млн человек во всем мире, из них 30 млн проживают в Канаде и США.

— Широко распространенное совместное использование учетных записей между домами подрывает нашу долгосрочную способность инвестировать и улучшать наши услуги, — заявил директор по инновациям продуктов Netflix Ченги Лонг.

Стоимость новой функции составит $3 в месяц. За каждый дополнительный дом придется доплачивать $2-3.

Изменения также распространяются и к членам семьи владельца платной подписки — за каждого придется доплачивать.

Стоимость базовой подписки Netflix в Украине стоит €5 в месяц. Стандартный тариф обойдется в €7,50, а Премиум — в €10.

На стриминговой платформе планируется показать шестой сезон сериала Черное зеркало. И хотя Netflix не спешит объявлять о начале работ над продолжением, в сеть слили актерский состав.