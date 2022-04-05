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Хакери зламали YouTube Емінема, Каньє Веста та Джастіна Бібера

5 Квітня 2022, 15:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хакери зламали YouTube Емінема, Каньє Веста та Джастіна Бібера
Джерело: Pexels

Хакерське об’єднання Los Pelaos зламало десятки YouTube-каналів світових зірок.

У Twitter Los Pelaos хвалилися своїми досягненнями, запитаючи в підписників, кого їм зламати наступним.

Так, постраждали YouTube-канали Емінема, Каньє Веста, Джастіна Бібера, Тревіса Скотта, Lil Nas X, The Weeknd, Ріанни, Карді Бі, Аріани Гранде та інших селебриті.

На зламаних акаунтах з’являлося одне й те саме відео, яке починалося з гри іспанця на гітарі і закінчувалося сценами порнографії. З усіх каналів ролик видалявся моментально. З усіх каналів ролик віддалявся моментально.

Акція присвячена іспанському політв’язню Пако Сансу. Це стало зрозумілим за підписами хакерів до назви опублікованих відео. Так, на каналі Дрейка з’явився кліп під назвою Justin Bieber – Free Paco Sanz (Звільніть Пако Санса).

Пако Санса прославився тим, що виманив у людей майже €300 тис. на лікування хвороби.

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