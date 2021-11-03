Американський реп-виконавець Jay-Z та чоловік співачки Бейонсе завів акаунт в Instagram.

Jay-Z був одним із небагатьох зірок, якого не було в популярній мережі, проте, мабуть, музикант все ж таки вирішив іти в ногу з часом і зареєструвався в Instagram.

Менш ніж за день на профіль 51-річного Jay-Z підписалося 2 млн. користувачів. Також репер розмістив свою першу публікацію та вже отримав галочку, що підтверджує верифікацію облікового запису.

Поки що єдина публікація музиканта присвячена картині Тим болючіше падати (The Harder They Fall). Jay-Z опублікував плакат кінострічки. Пост зібрав понад 630 тис. лайків та понад 30 тис. коментарів.

Репер у свою чергу підписався лише на один профіль – своєї дружини Бейонсе.

Варто зазначити, що сьогодні відбулася прем’єра фільму Тим болючіше падати, в якому Jay-Z виступив у ролі режисера. Головну роль у картині виконав американський актор Джонатан Мейджорс.

Нагадаємо, що наприкінці серпня американська акторка Анджеліна Джолі завела акаунт в Instagram. Свою першу публікацію зірка присвятила ситуації в Афганістані.

Джолі поділилася листом дівчини-підлітка про життя після приходу до влади радикального руху Талібан.

Наразі в акаунті Анджеліни вже 15 публікацій та понад 11 млн підписників.