Глава Мінцифри Михайло Федоров закликає компанії Apple, Spotify і YouTube заблокувати російську музику. За допомогою сервісів спонсоруються ракетні обстріли по Україні з боку РФ.

Такими думками Федоров поділився в Telegram.

– Deezer, Apple, Youtube Music і Spotify повинні заблокувати всіх російських виконавців. Це буде єдиним правильним і справедливим кроком. Тому що в Росії навіть музика не може бути поза політикою, – заявив чиновник.

Очільник Мінцифри вважає, що прибутки з прослуховувань російської музики активно використовують для продовження військової агресії з боку РФ. Так, багато російських музикантів відкрито підтримують війну і донатять на армію противника. Монетизація їхньої творчості на популярних платформах від Apple, YouTube і Spotify допомагає конвертувати прослуховування в ракети.

Утім, далеко не всі українці усвідомлено ставляться до російського контенту – від нього потрібно відмовитися повністю в умовах війни. Ще наприкінці зими Женя Галич розкритикував любителів музики з РФ – російська співачка Інстасамка пожертвувала на армію РФ 900 тис. рублів, і при цьому вона в топах стримінгових платформ в Україні.