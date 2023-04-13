Глава Минцифры Михаил Федоров призывает компании Apple, Spotify и YouTube заблокировать российскую музыку. С помощью сервисов спонсируются ракетные обстрелы по Украине со стороны РФ.

Такими мыслями Федоров поделился в Telegram.

— Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify должны заблокировать всех российских исполнителей. Это будет единственным правильным и справедливым шагом. Потому что в России даже музыка не может быть вне политики, — заявил чиновник.

Глава Минцифры считает, что прибыл с прослушиваний российской музыки активно используется для продолжения военной агрессии со стороны РФ. Так, многие российские музыканты открыто поддерживают войну и донатят на армию противника. Монетизация их творчества на популярных платформах от Apple, YouTube и Spotify помогает конвертировать прослушивание в ракеты.

Впрочем, далеко не все украинцы осознанно относятся к российскому контенту — от него нужно отказаться полностью в условиях войны. Еще в конце зимы Женя Галич раскритиковал любителей музыки из РФ — российская певица Инстасамка пожертвовала на армию РФ 900 тыс. руб., и при этом она в топах стриминговых платформ в Украине.