Кількість гравців у симуляторі життя фермера Farming Simulator 22 досягла позначки 105 тис. осіб. Проект став доступним в ігровій бібліотеці Steam 22 листопада, і його популярність продовжує зростати.

Через 9 годин після офіційного релізу одночасна кількість досягла пікового значення – 106 636 осіб. Також проект активно стримлять на платформі Twitch – за геймплеєм стежило понад 50 тис. глядачів одночасно.

Farming Simulator 22 від компанії Giants Software є продовженням франшизи. Попередня частина під назвою Farming Simulator 19 з’явилася ще у 2018 році, але вона викликала набагато менший інтерес у фанатів – близько 59 тис. одночасних гравців.

Для порівняння, новому симулятору вдалося наздогнати нову частину культової серії Battlefield 2042 – у неї піковий онлайн був близько 105 тис. осіб.

Farming Simulator 22 має дуже позитивні відгуки – 81% з 1 577 коментаторів.

Проект хвалять за хорошу реалістичність та відмінну графіку. Також гравцям подобається увага до деталей — наприклад, додали навіть звуки причепів під час завантаження, а також тепер є можливість налагоджувати повноцінні ланцюжки продажу.

Завантажити Farming Simulator 22 можна у Steam за ціною від 1 199 грн за базову версію.

Нагадаємо, що компанія Sony опублікувала список найпопулярніших ігор для PlayStation 5. Вихід консолі відбувся рік тому і компанія вирішила порадувати своїх фанатів докладною статистикою. Як виявилось, лідером став популярний проект Fortnite.