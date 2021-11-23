Количество игроков в симуляторе жизни фермера Farming Simulator 22 достигло отметки в 105 тыс. человек. Проект стал доступен в игровой библиотеке Steam 22 ноября, и его популярность продолжает расти.

Спустя 9 часов после официального релиза одновременное количество достигло пикового значения — 106 636 человек. Также проект активно стримят на платформе Twitch — за геймплеем следило более 50 тыс. зрителей одновременно.

Farming Simulator 22 от компании Giants Software является продолжением франшизы. Предыдущая часть под названием Farming Simulator 19 появилась еще в 2018 году, но она вызвала гораздо меньший интерес у фанатов — около 59 тыс. одновременных игроков.

Для сравнения, новому симулятору удалось догнать новую часть культовой серии Battlefield 2042 — у нее пиковый онлайн был около 105 тыс. человек.

Farming Simulator 22 имеет очень положительные отзывы — 81% из 1 577 комментаторов.

Проект хвалят за хорошую реалистичность и отличную графику. Также игрокам нравится внимание к деталям — к примеру, добавили даже звуки прицепов во время загрузки, а также теперь есть возможность налаживать полноценные цепочки продажи.

Скачать Farming Simulator 22 можно в Steam по цене от 1 199 грн за базовую версию.

Напомним, что компания Sony опубликовала список самых популярных игр для PlayStation 5. Выход консоли состоялся год назад, и компания решила порадовать своих фанатов подробной статистикой. Как оказалось, лидером стал популярный проект Fortnite.