Пошуковий сервіс Google прикрасив свій логотип ялинковими іграшками. Новорічна гірлянда може світитися чотирма кольорами.

У зимовій прикрасі переважають відтінки, з яких створене брендоване зображення пошукового порталу Google. Серед них – блакитний, червоний, жовтий та зелений кольори.

Користувачі мережі зазначили, що відчувають захват від анімованого зображення. На їхню думку, мінімалістичний стиль підкреслює настання зими та наближення новорічних свят.

Дудли Google

Пошуковий сервіс Google нерідко створює нові дудли (тематичні зображення) на честь різноманітний пам’ятних світових дат, міжнародних свят чи видатних особистостей, які зробили величезний вклад у розвиток людства.

Нещодавно одним з них став Жорж Сера – французький художник, який став засновником неоімпресіонізму та творцем пуантилізму (оригінального методу живопису, якому характерна геометрична та нерідко орнаментальна композиція полотна).