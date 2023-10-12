Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Google змінює паролі на ключі доступу для всіх користувачів: як це працюватиме

12 Жовтня 2023, 19:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон, телефон, гаджет
Джерело: Unsplash

Компанія Google автоматично змінює паролі для всіх користувачів сервісів на ключі доступу. Впровадження новинки почалося ще з травня 2023 року, і тепер воно набере глобальних масштабів.

Ключ доступу – це технологія, яка для входу в обліковий запис вимагає біометричні дані або PIN-коди. Аналогічно більшість користувачів розблоковують свої телефони – цифровими кодами, скануванням обличчя або відбитком пальця.

Це дасть змогу підвищити захист облікових записів – звичайні паролі з літер, цифр і символів часто зламуються хакерами і сторонніми програмами. Також багато хто забуває паролі, що також проблема для мільйонів людей.

Зараз дивляться

Google – перша компанія, яка впроваджує ключі доступу для всіх користувачів. Це ще один крок до відмови від логіна і пароля.

– Наступного разу, коли ви входите у свій обліковий запис Google, ви почнете бачити підказки щодо створення та використання ключів доступу для спрощення входу, – заявили менеджери з продуктів Google Бранд Крістіан і Карра Срірам.

І поки Google спрощує життя користувачам, Twitter почав боротися з фейковими новинами про війну в Ізраїлі. Маску пригрозили блокуванням соцмережі в ЄС, якщо модерація й надалі закриватиме очі на дезінформацію всередині сервісу.

Читайте також:
Google Pixel 8 и 8 Pro7 років оновлень ОС і поліпшена камера: Google представила смартфони Pixel 8 і Pixel 8 Pro

Джерело
TechCrunch
Теги
Google
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь