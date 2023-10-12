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Интернет

Google меняет пароли на ключи доступа для всех пользователей: как это будет работать

12 октября 2023, 19:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон, телефон, гаджет
Источник: Unsplash

Компания Google автоматически меняет пароли для всех пользователей сервисов на ключи доступа. Внедрение новинки началось еще с мая 2023 года, и теперь оно наберет глобальных масштабов.

Ключ доступа — это технология, которая для входа в учетную запись требует биометрические данные или PIN-коды. Аналогично большинство пользователей разблокируют свои телефоны — цифровыми кодами, сканированием лица или отпечатком пальца.

Это позволит повысить защиту учетных записей — обычные пароли из букв, цифр и символов часто взламываются хакерами и сторонними программами. Также многие забывают пароли, что также проблема для миллионов людей.

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Google — первая компания, которая внедряет ключи доступа для всех пользователей. Это еще один шаг к отказу от логина и пароля.

— В следующий раз, когда вы будете входить в свою учетную запись Google, вы начнете видеть подсказки по созданию и использованию ключей доступа для упрощения входа, — заявили менеджеры по продуктам Google Бранд Кристиан и Карра Срирам.

И пока Google упрощает жизнь пользователям, Twitter начал бороться с фейковыми новостями о войне в Израиле. Маску пригрозили блокировкой соцсети в ЕС, если модерация и дальше будет закрывать глаза на дезинформацию внутри сервиса.

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Источник
TechCrunch
Теги
Google
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