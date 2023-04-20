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Інтернет

Google збирається впровадити ШІ у свій рекламний бізнес

20 Квітня 2023, 19:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Google
Джерело: Unsplash

Компанія Google планує впровадити генеративний штучний інтелект (ШІ) у свій рекламний бізнес для створення складних рекламних кампаній.

Генеративний ШІ будується на минулих даних, а не на ідентифікації контенту. Про це було оголошено на внутрішній презентації Google. Відомо, що технологія буде вбудована в програму Performance Max, яку компанія пропонує з 2020 року.

Потенційні рекламодавці можуть надавати творчий контент, наприклад – зображення, відео та текст, що стосуються конкретної рекламної кампанії. Далі ШІ змішуватиме цей матеріал для створення реклами на основі цільової аудиторії та цілей продажів.

Проти дезінформації, спроб фішингу та кіберзлочинності Google планує встановити відповідні бар’єри.

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Джерело
Financial Times
Теги
Google Штучний інтелект
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