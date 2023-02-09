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Помилка чат-бота Bard коштувала Google $100 млрд

9 Лютого 2023, 17:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Google
Джерело: Depositphotos

Чат-бот Google зі штучним інтелектом Bard дав неточну відповідь. Через це акції материнської компанії Google Alphabet подешевшали на тлі побоювань, чи не програє вона тепер своєму конкуренту Microsoft.

Під час презентації у чат-бота запитали: – Про які нові відкриття космічного телескопа Джеймс Вебб можна розповісти своїй дев’ятирічній дитині? Bard відповів, зазначивши, що з допомогою цього телескопа отримали перші знімки планет поза Сонячної системи. Однак це не так – перші кадри екзопланет зробив телескоп VLT у 2004 році.

Зараз дивляться

Після цього акції Alphabet знизилися на 7,7%. Загальна сума завданих штучним інтелектом збитків оцінюється в $100 млрд.

Помилки Bard наголошують на проблемі для Google, оскільки компанія намагається інтегрувати ту ж технологію штучного інтелекту, яка лежить в основі підтримуваного Microsoft ChatGPT у свою основну пошукову систему.

Як і ChatGPT, Bard побудований на великій мовній моделі, яка навчається на великих масивах даних в інтернеті, щоб генерувати переконливі відповіді на запитання користувачів.

Зазначимо, що 7 лютого корпорація Microsoft Corp. анонсувала давно очікувану інтеграцію з ІІ-чат-ботом ChatGPT компанії Open AI, який був вбудований у нову версію пошукового сервісу Bing.

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Джерело
CNN
Теги
Google
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