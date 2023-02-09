Чат-бот Google зі штучним інтелектом Bard дав неточну відповідь. Через це акції материнської компанії Google Alphabet подешевшали на тлі побоювань, чи не програє вона тепер своєму конкуренту Microsoft.

Під час презентації у чат-бота запитали: – Про які нові відкриття космічного телескопа Джеймс Вебб можна розповісти своїй дев’ятирічній дитині? Bard відповів, зазначивши, що з допомогою цього телескопа отримали перші знімки планет поза Сонячної системи. Однак це не так – перші кадри екзопланет зробив телескоп VLT у 2004 році.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023 Зараз дивляться

Після цього акції Alphabet знизилися на 7,7%. Загальна сума завданих штучним інтелектом збитків оцінюється в $100 млрд.

Помилки Bard наголошують на проблемі для Google, оскільки компанія намагається інтегрувати ту ж технологію штучного інтелекту, яка лежить в основі підтримуваного Microsoft ChatGPT у свою основну пошукову систему.

Як і ChatGPT, Bard побудований на великій мовній моделі, яка навчається на великих масивах даних в інтернеті, щоб генерувати переконливі відповіді на запитання користувачів.

Зазначимо, що 7 лютого корпорація Microsoft Corp. анонсувала давно очікувану інтеграцію з ІІ-чат-ботом ChatGPT компанії Open AI, який був вбудований у нову версію пошукового сервісу Bing.