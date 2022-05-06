Компания Google снова нанесла очередной удар по России в технологическом плане. Поисковик запретил разработчиком загружать и обновлять платные приложения в Google Play.

Об этом сообщается в блоге компании.

— Google Play приостановил свою систему оплаты для жителей России с 10 марта. Пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписку на сервисы, а также покупать услуги внутри программ, — заявили в Google.

Поисковик добавил, что для жителей РФ останутся доступными бесплатные приложения, которые все еще можно скачать.

Это нанесет огромный удар по пользователям смартфонов — большинство популярных приложений предоставляют свои основные услуги за деньги. Даже если платные приложения и установлены на смартфоны, обновить их будет невозможно. Это сделает устройства пользователей легкой мишенью для хакеров, а новые функции недоступными.

В средине апреля другая компания ограничила доступ к своим услугам для жителей России. Приложения для прослушивания музыки Spotify удалили из Google Play и App Store, а также убрали возможность продления платной подписки. Сама компания полностью ушла из рынка РФ, так как не хочет зарабатывать кровавые деньги.