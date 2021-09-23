Найбільший у світі відеохостинг YouTube тестує нову функцію для підписників Premium – тепер кліпи та ролики можна буде завантажити просто з сайту.

Тестування буде проходити до 19 жовтня, і функція поки що доступна тільки платним підписникам сервісу.

Кнопка Завантажити під відео з’явиться у всіх сучасних браузерах, зокрема й мобільних. Правда, викачані відео не можна переглянути за допомогою вбудованого плеєра в смартфоні.

Іншими словами, ролик не буде зберігатися на жорсткому диску пристрою, і після відмови від продовження підписки YouTube Premium ролик зникне.

Користувачі зможуть переглядати відео навіть в автономному режимі — наприклад, у літаку.

Нагадаємо, що аналогічна технологія використовується в YouTube Music – у сервісі, де користувачі зможуть завантажувати кеш музики, а потім прослуховувати пісні без підключення до інтернету.

Щомісячна вартість підписки YouTube Premium для жителів України – 99 грн, а сімейна підписка для декількох пристроїв – 149 грн.

Google продовжує робити свої сервіси зручнішими для мільйонів людей. Деякі додатки приховують купу секретних функцій, про які користувачі навіть не здогадуються. Наприклад, пошукова система може показувати курс валют, погоду, і навіть рахувати за допомогою вбудованого калькулятора.