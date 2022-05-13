Американский техногигант Google запретил россиянам устанавливать и обновлять браузер Google Chrome. Пока что процесс не производится только для пользователей Android.

При попытке обновить или установить браузер, система выдает сообщение — Не удалось установить приложение. Об этом сообщают росСМИ.

Пользователи уже массово оставляют негативные отзывы и плохие оценки под приложением в Google Play. В России доля Chrome составляет почти 60%.

Стоит отметить, что проблемы последовали за решением отключить загрузки в РФ платных приложений из магазина Google Play на фоне санкций США. Не обновляется и системный компонент, отвечающий за отображение веб-страниц в других приложениях.

Напомним, в начале мая Google оставил россиян без платных приложений на смартфоны. Поисковик запретил разработчиком загружать и обновлять платные приложения в Google Play.

Пока что для жителей РФ останутся доступными бесплатные приложения, которые все еще можно скачать.