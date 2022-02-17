Компанія Google вирішила змінити політику конфіденційності для Android. Пошуковик пішов на такий крок після Apple, і подібне рішення завдасть шкоди Meta та соцмережам.

Так, тепер програми не зможуть збирати конфіденційні дані про користувачів для реклами. Apple також запровадила цю функцію ще у 2021 році, що багатьом компаніям не сподобалося. Так, тепер програми повинні вимагати у власників iPhone дозволу на збір інформації — погоджувався лише кожен четвертий.

Google гуманно поставилася до компаній — пошуковик дав на зміни два роки. Подібне рішення завдасть величезних збитків компаніям, заробіток яких заснований на рекламі. Це стосуватиметься соцмереж на кшталт Facebook, Instagram, Twitter та інших сервісів для спілкування, адже 70% усіх смартфонів працюють саме на Android.

Проте сама система може працювати не для всіх. У грудні 2021 року експерти з’ясували, що Facebook та Snapchat продовжують стежити за користувачами iPhone. Apple зробила виняток, щоб компанії й надалі збирали дані про користувачів, обмінюючись інформацією зі сторонніми компаніями.

І хоча виробник смартфонів намагався виправдатися анонімністю користувачів, компанії, як і раніше, могли збирати IP-адреси, місцеперебування, мову та модель смартфона.