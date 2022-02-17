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Google запретит соцсетям собирать данные Android-пользователей: удар по Meta

17 февраля 2022, 16:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Google запретит соцсетям собирать данные Android-пользователей: удар по Meta
Источник: Unsplash

Компания Google решила изменить политику конфиденциальности для Android. Поисковик пошел на такой шаг после Apple, и подобное решение нанесет вред Meta и соцсетям.

Так, теперь приложения не смогут собирать конфиденциальные данные о пользователях для рекламы. Apple также внедрила эту функцию еще в 2021 году, что многим компаниям не понравилось. Так, теперь приложения должны запрашивать у владельцев iPhone разрешение на сбор информации — соглашался лишь каждый четвертый.

Google гуманно отнеслась к компаниям — поисковик дал на изменения два года. Подобное решение кардинально нанесет огромный ущерб компаниям, чей заработок основан на рекламе. Это коснется соцсетей по типу Facebook, Instagram, Twitter и других сервисов для общения, ведь 70% всех смартфонов работают именно на Android.

Однако сама система может работать не для всех. В декабре 2021 года эксперты выяснили, что Facebook и Snapchat продолжают следить за пользователями iPhone. Apple сделала исключение, чтобы компании и дальше собирали данные о пользователях, обмениваясь информацией со сторонними компаниями. 

И хотя производитель смартфонов пытался оправдаться анонимностью пользователей, компании по-прежнему могли собирать IP-адреса, местоположение, язык и модель смартфона.

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Источник
Google
Теги
Apple , Google , Meta
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