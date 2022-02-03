Пошуковий сервіс Google присвятив свій новий дудл від 4 лютого початку зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

На оновленому дудлі зображено тварин з різних кутків світу, що змагаються у різних олімпійських дисциплінах. Серед видів спорту можна побачити сноуборд, бобслей, кьорлінг, лижі, хокей та фігурне катання.

Зокрема, у зображених тваринах можна впізнати гепарда, ховраха, кролика та інших представників світової фауни.

– Тварини, що змагаються на сьогоднішньому дудлі, зібралися з усього світу під зимовим небом, щоб зберегти холоднокровність та вкласти своїх суперників на лід. Хто вирве перемогу та стане легендою міжнародного масштабу? Дізнайтеся про це протягом наступних двох тижнів, адже Ігри офіційно розпочалися, – йдеться у підписі дудлу.