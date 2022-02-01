Пошуковий сервіс Google присвятив свій новий дудл 112-річчю від дня народження Сабіре Айдемір – першої жінки, яка стала ветеринарним лікарем у Туреччині.

Народившись 1 лютого 1910 року у Кастамоні, Туреччина, Сабіре Айдемір, переслідуючи свою любов до тварин, проклала свій шлях у сфері ветеринарії.

У часи, коли жінкам не рекомендувалося здобувати вищу освіту, Айдемір в 1933 вступила до стамбульської середньої школи для дівчаток Еренкей і націлилася на кар’єру в медицині.

Вона продовжила свою освіту на ветеринарному факультеті Анкарського інституту та, попри соціальні проблеми, у 1937 році вона стала першою жінкою-ветеринаром у Туреччині.

На початку минулого століття в Туреччині умови в галузі ветеринарії були далекі від комфортних: більшість ветеринарів займалися худобою в пересіченій сільській місцевості, куди можна дістатися тільки верхи.

Кар’єра Сабіре розквітла, коли вона була лаборантом у галузі бактеріологічних досліджень. Саме в цій області вона незабаром стала експертом.

Вона все життя займався питаннями здоров’я та благополуччя тварин, а на пенсію пішла як спеціаліст у Науково-дослідному інституті ветеринарного контролю Самсунського Атакума.

На честь її новаторських досягнень уряд Туреччини в 1984 році вивісив пам’ятну дошку – Перша жінка-ветеринар Турецької Республіки.

А у 2016 році їй посмертно було вручено почесну заслугу Турецької ветеринарної медичної асоціації.

Нагадаємо, раніше Google присвятив свій дудл 180-річчю від дня народження художника Архипа Куїнджі. Пейзажист, якого називали ювеліром живопису, створив понад 50 полотен.