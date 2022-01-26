Пошуковий сервіс Google присвятив новий дудл 180-річчю від дня народження художника Архипа Куїнджі. Пейзажист, якого називали ювеліром живопису, створив понад 50 полотен.

Куїнджі розробив нову техніку живопису, поєднавши у своїх роботах сучасні стилі імпресіонізму та романтизму. На думку сучасників, він філігранно передавав красу світу природи.

Його найвідомішою роботою до сьогодні залишається морський пейзаж Червоний захід на Дніпрі (написаний у 1905-1908 роках). За своє життя художник зміг пролити нове світло на сучасне мистецтво.

Дудл відображається лише в Україні та Росії. У минулі роки Google також згадував видатного живописця-пейзажиста, якого досі люблять в усьому світі.

Архип Іванович Куїнджі народився 27 січня 1842 року в Маріуполі. Він виховувався у родині шевців та золотарів. Щоб утримувати свою сім’ю, Куїнджі почав працювати змалечку на випадкових підробітках.

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Історики вважають, що хліботорговець першим помітив талант Куїнджі як художника та спонукав його піти підмайстром у видатного мариніста Івана Айвазовського, який полюбляв зображати живописні морські сцени.

Попри те, що Айвазовський відмовив його навчати, Куїнджі здобув освіту в Академії мистецтв у Росії. Він відвідував заняття з фізичного впливу світла у відомого хіміка Дмитра Менделєєва.

Через обмежену увагу до європейських методів живопису, жорсткі традиції академії розчарували Куїнджі. Він залишив школу, щоб малювати природні пейзажі. У 1870 році він став співзасновником організації, відомої як Товариство мандрівних художників.