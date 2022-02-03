Поисковик Google посвятил свой новый дудл от 4 февраля началу зимней Олимпиады-2022 в Китае.

На обновленном дудле изображены животные из разных уголков мира, соревнующиеся в разных олимпийских дисциплинах. Среди видов спорта можно увидеть сноуборд, бобслей, керлинг, лыжи, хоккей и фигурное катание.

В частности, в изображенных животных можно узнать гепарда, суслика, кролика и других представителей мировой фауны.

– Соревнующиеся животные, изображенные на сегодняшнем дудле, собрались со всего мира под зимним небом, чтобы сохранить хладнокровие и уложить своих соперников на лед. Кто вырвет победу и станет легендой международного масштаба? Узнайте это в течение следующих двух недель, ведь Игры официально начались, — говорится в подписи дудла.

Примечательно, что предыдущий дудл был посвящен годовщине первой женщины ветеринару в Турции Сабире Айдемире. В описании дудла Google рассказал, как родившаяся в 1910 году в турецком Кастамоне Айдемире, преследуя свою любовь к животным, стала первой в стране, кто получил профессию ветеринара будучи женщиной.

Перед этим Google посвятил свой дудл 180-летию со дня рождения художника Архипа Куинджи. Пейзажист, которого называли ювелиром живописи, создал более 50 полотен.