Компанія Google оновила логотип магазину Google Play на честь 10-річчя сервісу. Тепер велика бібліотека додатків виглядає сучасніше – закруглені грані, а також сірий шрифт напису.

Відомо, що сервіс був вперше запущений 25 липня 2012 року – на тлі ювілею, Google розкрила докладну статистику роботи магазину. Щомісяця Google Play користуються понад 2,5 млрд людей зі 190 країн. Свій контент пропонують понад 2 млн розробників – від ігор та додатків до книг.

– Ми представляємо новий логотип, який краще відображає магію Google та відповідає брендингу багатьох наших корисних продуктів – Пошуку, Асистента, Фото, Gmail та багатьох інших сервісів, – заявили в Google.

Зараз дивляться

Компанія продовжує покращувати свої послуги – за останні роки Google Play перетворився з сервісу для завантаження додатків у справжню бібліотеку та менеджер управління сервісами всередині смартфона.

Крім магазину додатків, корпорація підготувала зміни для всіх користувачів безготівкових коштів – популярний сервіс Google Pay перетворився на Google Wallet, і підтримуватиме не лише банківські картки, а й паспорти, Covid-сертифікати та інші документи, які потрібні для проїзду чи ідентифікації особи. Новинка буде доступна і на території України найближчим часом.