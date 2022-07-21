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Платежные карты и билеты: Google Pay станет Google Кошельком в Украине

21 июля 2022, 12:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Платежные карты и билеты: Google Pay станет Google Кошельком в Украине
Источник: Depositphotos

Теперь приложение Google Pay станет Google Кошельком (Google Wallet) и будет поддерживать новые цифровые элементы.

Google Кошелек стандартизирует способ сохранения и доступа к основным элементам — платежные карты, билеты на проезд, события, посадочные талоны и карты лояльности. Новое приложение будет доступно в Украине для Android и Wear OS. Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

Google Кошелек гарантирует конфиденциальность и безопасность, а также широкий спектр настроек, который подойдет именно вам. Так, например, личные документы не будут передаваться в Google если пользователь этого не одобрит. Если устройство будет утеряно, вы сможете найти, заблокировать или стереть с него данные с помощью функции Найти устройство.

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Как пользователи могут получить Google Кошелек

В течение следующих нескольких дней Google Кошелек будет доступен всем пользователям. Те, у кого включены автоматические обновления увидят, что приложение Google Pay автоматически обновилось в Google Кошелек. Пользователям, не имеющим автоматической настройки обновлений, нужно будет вручную обновить приложение из Google Play.

Новые пользователи могут загрузить приложение Google Кошелек на Google Play.

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