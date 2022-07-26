Компания Google обновила логотип магазина Google Play в честь 10 летия сервиса. Теперь крупная библиотека приложений выглядит более современно — закругленные грани, а также серый шрифт надписи.

Известно, что сервис был впервые запущен 25 июля 2012 года — на фоне юбилея, Google раскрыла подробную статистику работы магазина. Ежемесячно Google Play пользуются более 2,5 млрд человек из 190 стран. Свой контент предлагают более 2 млн разработчиков — от игр и приложений до книг.

— Мы представляем новый логотип, который лучше отражает магию Google и соответствует брендингу многих наших полезных продуктов — Поиска, Ассистента, Фото, Gmail и многих других сервисов, — заявили в Google.

Сейчас смотрят

Компания продолжает улучшать свои услуги — за последние годы Google Play превратился из сервиса для скачивания приложений в настоящую библиотеку и менеджер управления сервисами внутри смартфона.

Помимо магазина приложений, корпорация подготовила изменения для всех пользователей безналичных средств — популярный сервис Google Pay превратился в Google Wallet, и будет поддерживать не только банковские карточки, но и паспорта, Covid-сертификаты и другие документы, которые нужны для проезди или идентификации личности. Новинка будет доступна и на территории Украины в ближайшее время.