На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого багато жителів нашої країни кардинально змінили своє життя – тисячі українців залишилися без роботи. Великі компанії пішли назустріч постраждалим від війни, надавши безкоштовний доступ до своїх навчальних програм для роботи в ІТ-сфері.

Безкоштовні курси IT для українців – далі у матеріалі.

Онлайн-платформа Mate Academy для вивчення програмування надала безкоштовне навчання для тих, хто служить у ЗСУ. Отримати доступ можна на сайті компанії.

Так, увесь процес займе чотири місяці, а допомогу в цьому надаватиме коуч. Платформа допоможе підготуватися до співбесід та скласти резюме.

Курси складаються на 20% з теорії, і на 80% з практики. Доступні й основні IT-напрямки для вивчення.

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic запускає відкритий безкоштовний курс IT Basic Course. Мета такої акції – допомогти студентам освоїти ринок інформаційних технологій.

Курси дадуть базові знання для роботи в IT-сфері. Доступ до уроків надається абсолютно всім українським студентам незалежно від спеціальності або напряму. Усі заняття проводяться у Zoom-конференціях. Почитати подробиці можна тут.

Організація SheCodes Foundation допоможе українкам, які хочуть навчитися кодування. Щоправда, цей шанс дадуть 10 тис. людей. Курс займе близько шести місяців, а лекції будуть проводитись англійською мовою. Зареєструватися можна за посиланням.

Американський провайдер онлайн-курсів Coursera відкрив доступ до своїх уроків для студентів українських вишів. Це стало можливим завдяки зусиллям Міністерства освіти України.

Також для біженців зробили виняток – вимушеним переселенцям фінансово допоможуть задля проходження курсів. Дізнатись більше інформації можна на сайті компанії.

Компанія InoXoft відкрила набір на безкоштовне навчання тестуванню. Увесь процес триває 17 тижнів в онлайн-форматі українською. Зареєструватись можна на сайті.

Американська IT-компанія EPAM надає програмістам-початківцям підготовку для посади джуніора. Зареєструватись можна на сайті компанії.

Школа програмування Ш++ також пішла назустріч українцям – за чотири місяці кожен охочий зможе вивчити основи програмування мовою Java, а потім продовжити навчання за бажанням у вужчих напрямках. Зареєструватись можна тут.