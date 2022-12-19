Сервисы Google смогут распознавать неразборчивый почерк врачей и расшифровывать рецепты. Для этого корпорация разрабатывает модель искусственного интеллекта.

Об этом заявили представители Google на ежегодной конференции в Индии — для будущей функции корпорация кооперируется с фармацевтами, чтобы затем внедрить ее в приложение Google Lens.

В теории, владелец смартфона должен открыть приложение и навести камеру на бумажку с рецептом врача, а технология его распознает и расшифрует. Функцию распознавания также представили на сцене. Правда, в компании не раскрыли ни дату запуска сервиса.

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— Предстоит еще много работы, прежде чем эта система будет готова для реального мира, — завили представители сервиса со сцены.

Пока приложение Google Lens способно распознавать предметы с помощью искусственного интеллекта.

И пока Google только тестирует новые функции, Apple уже внедряет функцию спутникового SOS в iPhone 14 в ряде стран. Технология позволяет позвать на помощь даже в тех ситуациях, когда рядом нет покрытия сотовой сети. Спустя 2 месяца после релиза, сервис доступен Великобритании, Франции, Германии и Ирландии. До этого новинку включили в США и Великобритании.