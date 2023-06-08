Автор серіалу Чорне дзеркало використовував штучний інтелект, щоб писати сценарій для проєкту Netflix.

Так, письменник-сатирик Чарлі Брукер використав популярний бот ChatGPT, але результат його не задовольнив. Примітно, що за допомогою серіалу Чорне дзеркало автор показує проблеми суспільства через ставлення людей до сучасних технологій. У деяких випадках він висміює звички, пов’язані з сучасним цифровим світом навколо нас.

В інтерв’ю Empire перед виходом шостого сезону Чарлі розповів, як сам оцінив можливості штучного інтелекту.

– Я трохи погрався з ChatGPT – попросив згенерувати сюжет для епізоду серіалу. На перший погляд, текст здався правдоподібним, але насправді – лайно. Усе, що він робить – шукає короткі описи серіалу та змішує їх. Якщо ви трохи глибше копнете, то побачите, що тут немає нічого від оригінального оповідання, – заявив Брукер.

Утім, за допомогою ШІ він дізнався, яких тем краще уникати в сюжеті. Письменник також зміг переконати себе в тому, що в його серіалі можуть бути не дуже логічні моменти.

Штучний інтелект здатний не тільки допомагати писати тексти, а й блискавично змінювати зображення. У Photoshop з’явиться генератор зображень, який працює на основі текстових зображень. Він здатний швидко підлаштовувати картинку під побажання користувача.