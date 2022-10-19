В умовах війни необхідно надійно захищати особисту інформацію. Наприклад, можна шифрувати повідомлення, медіа і навіть документи. Це значно посилить захист, і подолати його хакерам буде дуже важко.

Як зашифрувати документи та файли – далі в матеріалі.

У Держспецзв’язку назвали найпростіші способи шифрування важливої ​​інформації.

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Найпростіший варіант – це поставити пароль на документ. Така можливість є для всіх файлів Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Це робиться у налаштуваннях документа.

Після цього потрібно ввести пароль двічі. Якщо набір символів забуде власник файлу, дані можна отримати за допомогою спеціальних програм.

Windows також має свій шифрувальник файлів EFS. Він стане в пригоді тим, у кого до комп’ютера має доступ одразу кілька людей.

Щоб скористатися EFS, потрібно виконати кілька дій:

Натисніть правою кнопкою мишки файл і відкрийте рядок Властивості;

У категорії Основне натисніть рядок Додатково;

У пункті Шифрувати вміст натисніть на галочку.

Ще один надійний спосіб – це додати файл до зашифрованого архіву з паролем.

Для тих, хто хоче гнучкіше налаштувати захист, можна скористатися сторонніми програмами – наприклад, VeraCrypt.

Фізичний носій також вважається надійним сховищем. Головне, не загубити флешку, навіть якщо на ній стоїть надійний пароль.

Зашифрувати конфіденційну інформацію важливо, як і підтримувати контакт із близькими у ці важкі дні за допомогою смартфона. Потрібно бути в курсі останніх подій і допомагати своїм друзям та сім’ї, якщо вони цього потребують. Як надовго зберегти заряд смартфона – на Фактах ICTV.