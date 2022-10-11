На фоне недавних обстрелов со стороны России крайне важно оставаться на связи с близкими. В первую очередь, нужно полагаться только на себя и свои силы. В нынешних реалиях нужно держать смартфон всегда заряженным — это может спасти жизнь.

Как надолго сохранить заряд смартфона — далее в материале.

В Госспецсвязи рекомендуют заряжать смартфон при каждой возможности — так смартфон поможет поддерживать связь дольше. Для этого придет на помощь внешний аккумулятор (павербанк). Его также нужно заряжать при каждой возможности. С его помощью смартфон можно долго подпитывать.

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Во всех смартфонах есть режим энергосбережения. Его можно найти во всплывающих шторках и в настройках. Система отключает все фоновые службы, которые также потребляют энергию.

Львиную долю заряда употребляет экран — нужно уменьшить время его работы, и это можно сделать с помощью таймера отключения. Эту настройку нужно поставить на минимум.

Эксперты также советуют уменьшить плавность экрана — так он будет меньше потреблять энергии. Автоповорот экрана нужно также отключить — смартфон прослужит дольше.

Часто в памяти устройства есть приложения, которые мало используются. Их стоит удалить, ведь они могут потреблять огромное количество заряда. Если программы нужны — для них можно отключить синхронизацию и автообновление.

Если включен голосовой набор — его лучше отключить. Система Android или iOS постоянно использует микрофон, чтобы в случае необходимости отреагировать на команду.

В Госспецсвязи рекомендуют отключить геолокацию, вибрацию и GPS. Больше всего энергию потребляют игры и видео — от них стоит отказаться.

Если смартфон работает долго и без перебоев — стоит позаботиться о мобильной связи. С ее помощью можно поддерживать контакт с близкими, или вызвать на помощь. Как оставаться на связи в критической ситуации — можно узнать на Фактах ICTV.