В условиях войны крайне необходимо надежно защищать личную информацию. К примеру, можно шифровать сообщения, медиа, и даже документы. Это намного усилит защиту, и преодолеть ее хакерам будет крайне трудно.

Как зашифровать документы и файлы — далее в материале.

В Госспецсвязи назвали самые простые способы шифрования важной информации.

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Самый простой вариант — это поставить пароль на документ. Такая возможность есть для всех файлов в Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Это делается в настройках документа.

После этого нужно ввести пароль дважды. Если набор символов забудет владелец файла, то данные можно получить с помощью специальных программ.

Windows также имеет свой шифровальщик файлов EFS. Он пригодится тем, у кого к компьютеру имеют доступ сразу несколько человек.

Чтобы воспользоваться EFS, нужно выполнить несколько действий:

Нажмите правой кнопкой мышки на файл и откройте строку Свойства;

В категории Основное нажмите на строку Дополнительно;

В пункте Шифровать содержимое нажмите на галочку.

Еще один надежный способ — это добавить файл в зашифрованный архив с паролем.

Для тех, кто хочет более гибко настроить защиту, можно воспользоваться сторонними программами — к примеру, VeraCrypt.

Физический носитель также считается надежным хранилищем. Главное, не потерять флешку, даже если на ней стоит надежный пароль.

Зашифровать конфиденциальную информацию важно, как и поддерживать контакт с близкими в эти трудные дни с помощью смартфона. Нужно быть в курсе последних событий и помогать своим друзьям и семье, если они в этом нуждаются. Как надолго сохранить заряд смартфона — на Фактах ICTV.