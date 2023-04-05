Голосування за членів національного журі Євробачення 2023 у застосунку Дія завершено. У ньому взяли участь понад 724 тис. українців.

Хто увійде до складу журі, які оцінюватимуть виступи представників інших країн, стане відомо вже 13 травня.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що українці могли проголосувати за таких претендентів, як Roxolana, Олена Гребенюк, Михайло Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Олександр Фоззі Сидоренко, Олег Собчук, Світлана Тарабарова, Євген Хмара та Олена Шоптенко.

П’ятьом артистам, які отримали найбільшу кількість голосів, буде запропоновано підписати зобов’язання члена національного журі Євробачення 2023. Головою автоматично стане той, хто отримав найбільшу підтримку під час опитування.

Якщо хтось із них з якоїсь причини відмовиться, його місце займе наступний у рейтингу.

Нагадаємо, 29 березня в Дії з’явилося опитування щодо нацжурі Євробачення 2023. Українцям дали тиждень на роздуми, щоб вони змогли проголосувати за одного з 10 кандидатів.