У Дії з’явилося опитування, що стосується Євробачення 2023. Через застосунок українці зможуть обрати членів національного журі, які оцінюватимуть виступи представників інших країн.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

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Так, проголосувати можна за одного з 10 претендентів на крісло судді. До складу команди експертів увійдуть п’ять осіб, які отримали найбільше голосів.

Щоб проголосувати, потрібно зайти в додаток, вибрати Послуги, а потім натиснути на рядок Опитування. Після цього з’явиться голосування, де можна зробити свій вибір, віддавши голос одному з претендентів.

Так, серед претендентів на крісло журі від України: Roxolana, Олена Гребенюк, Михайло Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Олександр Фоззі Сидоренко, Олег Собчук, Світлана Тарабарова, Євген Хмара та Олена Шоптенко.

Відомо, що опитування триватиме до 5 квітня – українцям дали тиждень на роздуми.

– Встигніть підтримати свого фаворита. Вдячний кожному, хто голосує. Це допомагає нам будувати електронну демократію, – заявив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що раніше у Дії обирали представника України на Євробаченні 2023. Найбільшу кількість голосів було віддано гурту Tvorchi, який і поїде до Ліверпуля співати від України вже в травні цього року.