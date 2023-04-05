Голосование за членов национального жюри Евровидения 2023 в приложении Дія завершено. В нем взяло участие более 724 тыс. украинцев.

Кто войдет в состав жюри, которые будут оценивать выступления представителей других стран, станет известно уже 13 мая.

Сейчас смотрят

Напомним, что украинцы могли проголосовать за такие претендентов, как Roxolana, Алена Гребенюк, Михаил Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвиенко, Александр Фоззи Сидоренко, Олег Собчук, Светлана Тарабарова, Евгений Хмара и Алена Шоптенко.

Пяти артистам, которые получили наибольшее количество голосов, будет предложено подписать обязательства члена национального жюри Евровидения 2023. Председателем автоматически станет тот, кто получил наибольшую поддержку во время опроса.

Если кто-то из них по какой-то причине откажется, его место займет следующий в рейтинге.

Напомним, 29 марта в Дії появился опрос по поводу нацжюри Евровидения 2023. Украинцам дали неделю на размышление, чтобы они смогли проголосовать за одного из 10 кандидатов.