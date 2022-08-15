Steam – одна з найпопулярніших ігрових платформ у світі. Steam має мільйони активних користувачів, які купують на платформі різноманітні ігри.

Але й буває таке, що після придбання гри, користувач розуміє, що вона не задовольняє його інтереси та не відповідає очікуванням. У такому випадку витрачені кошти можна повернути.

Як повернути гроші за гру в Steam – читайте в нашому матеріалі.

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Повернення коштів за гру у Steam – інструкція

Якщо після покупки, ви зрозуміли, що гра вам не подобається, ви можете подати запит на відшкодування.

Як зазначається на офіційному сайті Steam, зробити це можна майже за усі покупки та з будь-якої причини.

Отож, аби повернути свої гроші, потрібно:

Перейдіть за посиланням

Якщо ви не увійшли в свій акаунт, зробіть це.

У Підтримці знайдіть на оберіть пункт Ігри, програми тощо.

На екрані ви побачите ваші нещодавно завантажені гри. Якщо у списку немає гри, за яку ви хочете повернути кошти, введіть її назву в полі пошуку.

Знайдіть на натисніть на гру, за яку вам повернуть гроші.

Тепер потрібно вибрати причину відшкодування коштів – виникли проблеми з предметами, товар не відповідає очікуванням тощо.

відшкодування коштів – виникли проблеми з предметами, товар не відповідає очікуванням тощо. Тепер оберіть пункт Я хочу запросити повернення коштів за цю гру .

. Почекайте кілька хвилин поки Steam розрахує можливість повернення гри і виведе результати на екран.

Якщо гру неможливо повернути – на екрані побачите причини відмови.

Якщо повернення коштів вам погодили, потрібно вказати спосіб повернення грошей (на карту чи гаманець Steam).

Загалом, Valve повертає вам кошти з будь-якої причини, якщо запит було подано саме через help.steampowered.com не пізніше встановленого періоду повернення з моменту придбання.

Терміни та умови повернення грошей за ігри та продукти на Steam дивіться тут.

Що таке Steam

Це онлайн-сервіс цифрового поширення відеоігор і ПЗ від компанії Valve.

Офіційний реліз Steam був ще у 2003 році. Сьогодні це найпопулярніший інтернет-магазин комп’ютерних ігор і передовий майданчик для поширення своїх проєктів.

Steam виступає засобом технічного захисту авторських прав, платформою для багатокористувацьких ігор, а також соцмережею для геймерів.

Steam забезпечує користувачів установленням і регулярним оновлення ігор, та їх збереження на хмарному сервері. Також платформа забезпечує текстовий та голосовий зв’язок між гравцями під час гри.

Ігрова платформа приваблює користувачів різноманітною бібліотекою ігор, які зібрані в одному місці. Крім того, на Steam часто проходять акції, знижки та різні івенти.

Steam доступний як на браузері, так і через версію окремого клієнта, яку можна безкоштовно завантажити на офіційному сайті.

Аби купити гру у Steam, потрібно поповнити баланс гаманця або прив’язати до аккаунту свою банківську карту.

Вибір, купівля і установлення ігор проходять через розділ Магазин у головному меню. У цьому ж розділі можна знайти опис, системні вимоги, трейлери, скріншоти, а також інформацію про акції та знижки на певні ігри.