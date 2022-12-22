Компанию Microsoft оштрафовали на €60 млн за навязывание пользователям рекламных файлов cookie. К такому решению пришла служба по надзору за конфиденциальностью Франции.

Это один из самых крупных штрафов для технологических компаний в 2022 году. По заявлению французский экспертов, все из-за файлов cookie — от них довольно сложно отказаться во время использования поисковой системой Bing.

Когда пользователь посещал сайты, файлы cookie размещались на их устройствах без согласия, при этом эти файлы cookie использовались, в том числе, в рекламных целях, — сообщает французские регулятор.

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Также Microsoft якобы усложнила отказ от этих файлов — добиться запрета намного сложнее, чем согласиться с условиями.

Что касается размера штрафа в €60 млн, то он зависел от огромной прибыли со стороны Microsoft с рекламы, которую показывали пользователями благодаря файлам cookie.

Регулятор дал Microsoft три месяца на решение проблемы — в противном случае придется платить по €60 тыс. в день.

Проверки во Франции коснутся не только американскую корпорацию. Еще в 2021 году служба оштрафовала Google и Facebook на 150 млн и 60 млн соответственно за аналогичные проблемы.

Впрочем, в 2023 году Microsoft может приобрести Netflix — небольшие штрафы не смогут напугать корпорацию с миллиардным заработком. Что касается стриминговой платформы, то есть все шансы поглощения — у Netflix и Microsoft очень много общего, а их руководители разделяют одинаковое видение развития.