Росія збільшить інтенсивність кібератак по Україні та її союзників. Про це заявили експерти з безпеки Microsoft, які з перших днів допомагають захистити цифрову базу державних органів.

Генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс заявив, що потрібно готуватися до зимових кібератак з боку РФ.

– Нещодавнє виконання російськими військовими розвідниками атаки за допомогою програм-вимагачів у Польщі говорить про подальше розповсюдження кібератак Росії за межі України, – говорив Уоттс.

Так, поряд з ударами безпілотниками про енергетичну інфраструктуру країни, хакери намагаються пошкодити й роботу сайтів державних органів. Втім, із перших днів повномасштабного вторгнення наші експерти вміло відбивають атаки зловмисників.

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– Зусилля спрямовані на те, щоб підірвати політичну підтримку України з боку США, ЄС та НАТО, а також підірвати впевненість та рішучість українських громадян, – додав експерт.

Щоправда, союзники тільки посилюють свою підтримку – як у військовому напрямку, так і в гуманітарному.

Втім, Microsoft продовжує посилювати підтримку України – на початку листопада корпорація заявила про плани видати $100 млн до кінця 2023 року. Цифрова інфраструктура країни зможе безкоштовно користуватися продукцією Microsoft, у тому числі хмарним сховищем.