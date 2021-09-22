Facebook в партнерстві з ювенальною поліцією, кіберполіцією та Мінціфри запускає в Україні інструмент для оповіщення про зниклих дітей під назвою AMBER Alert.

Система AMBER дозволить поширювати інформацію про зникнення за допомогою смартфонів користувачів Facebook. Сповіщення торкнуться тих користувачів мережі, які знаходяться неподалік від зони, де дитину бачили востаннє.

Сповіщення розкриють всі необхідні деталі про зниклого, а також дозволять ділитися інформацією зі знайомими в Facebook.

– Система AMBER Alert тепер доступна і на території України. Ми раді співпраці Мінціфри і Національною поліцією України, з якими ми впровадили цю технологію, зробивши її доступною для кожного. Ми сподіваємося, що за допомогою сповіщень допоможемо зниклим дітям швидше повернутися до своїх родин, – повідомила керівник відділу довіри і безпеки Facebook Емілі Вачер.

На думку голови Національної поліції України Ігоря Клименка, нова система дозволить об’єднати зусилля поліції та всієї Facebook-спільноти заради порятунку дітей. Клименко також наголосив, що під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина, і він сподівається на небайдужість і допомогу користувачів соцмережі.

– Нова система AMBER Alert зобразить у новинній стрічці Facebook-користувачів фотографію дитини і іншу корисну інформацію. Місцеву громаду необхідно вчасно повідомляти про зникнення – це помітно збільшить шанси на успішні пошуки, – заявив віце-прем’єр-міністр – Мінцифри Михайло Федоров.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан додала, що впровадження нової системи дозволить збільшити шанси на успішні пошуки зниклих дітей. Тепер цифровий сервіс допомагатиме возз’єднувати родини й в Україні.

Нова система вже довела свою ефективність: у 2016 році користувачі Facebook отримали інформацію про зниклу 4-річну дівчинку, яку викрали у Флориді, США. Анестезіологу Кейтлін Браун вдалося впізнати дівчинку після оповіщення від AMBER Alert про зниклу дитину.