Facebook и Instagram могут прекратить работу в Европе

Компания Meta может прекратить работу Facebook и Instagram на территории Европы. Это может произойти на фоне споров о расположении серверов, на которых будут храниться персональные данные пользователей.
Информация об этом появилась в ежегодном отчете компании Meta для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
— Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может отразиться на нашей способности предоставлять наши услуги, – говорится в сообщении.
Европейские законы запрещают располагать сервера с данными пользователей за пределами юрисдикции ЕС. Все это необходимо для защиты конфиденциальности. Так, Meta угрожает отключением сервисов, поскольку договориться о размещении серверов в США не получилось.
— Мы призываем регулирующие органы принять необходимые меры, чтобы свести к минимуму сбои в работе многих тысяч предприятий, которые, как и Facebook, добросовестно полагаются на эти механизмы для безопасной и надежной передачи данных, — заявил вице-президент Meta по международным отношениям Ник Клегг.
Впрочем, репутация Facebook с каждым годом не лучше. За последние 10 лет из серверов соцсети несколько раз воровали персональные данные пользователей. Meta также обвиняли в продаже личной информации миллионов людей рекламодателям с целью получения прибыли. Из недавних скандалов — Facebook Papers с дальнейшей сменой названия компании на Meta.