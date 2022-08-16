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Шукали три номери: Signal повідомив про витік даних 1900 користувачів

16 Серпня 2022, 18:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шукали три номери: Signal повідомив про витік даних 1900 користувачів
Джерело: Depositphotos

Месенджер Signal розповів про витік номерів та кодів підтвердження 1900 користувачів.

Справа в тому, що компанія Twilio, що надає Signal послуги перевірки телефонних номерів, зазнала фішингової атаки. Про це йдеться на сайті месенджера.

Незважаючи на це, користувачі можуть бути впевнені, що їхні дані, повідомлення, контакти тощо не були порушені, тому залишаються конфіденційними.

Зараз дивляться

– Приблизно для 1900 користувачів зловмисник міг спробувати перереєструвати свій номер на іншому пристрої чи дізнатися, що їхній номер був зареєстрований в Signal. З того часу ця атака була зупинена Twilio. 1900 користувачів – це дуже невеликий відсоток від загальної кількості користувачів Signal, а це означає, що більшість із них не постраждали, – повідомляється на сайті.

Ба більше, там додали, що серед постраждалих користувачів шукали лише три номери. Месенджер відправив попередження користувачам, яких торкнулася атака.

Зазначимо, що Signal позиціонує себе як захищений месенджер.

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