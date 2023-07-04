Учені вперше виявили уповільнення часу – це космічний ефект, про який говорив Ейнштейн понад століття тому. За словами астрономів, усі процеси тривають у 5 разів повільніше.

Такий процес реальний, коли вік Всесвіту становив лише 1 млрд років – на сьогодні вік нашого простору становить близько 10 млрд років. Процес пов’язують із розширенням Всесвіту – через це й розтягується час.

– Ми бачимо, що все змінюється приблизно в п’ять разів повільніше. Це можна порівняти з переглядом фільму зі зменшеною швидкістю, – заявив професор астрофізики та автор дослідження Джерайнт Льюїс.

Льюїс і його колега Брендон Брюер проаналізували 190 квазарів, за якими спостерігали понад 20 років. Їхня робота показала, що час дійсно рухається повільніше в ранньому Всесвіті.

Із розширенням нашого простору розтягується і світло, через що стародавні галактики здаються червоними. Але час також розтягується: якщо далекий об’єкт спалахує раз на секунду, то через розширення Всесвіту між спалахами минає понад одну секунду, поки вони досягнуть Землі.

Нещодавно вчені зробили ще одне важливе відкриття – телескоп Джеймса Вебба допоміг уперше виявити молекулу вуглецю в космосі. Це ще раз підтверджує теорію, що в космосі є інші живі організми. Знахідка інтригує вчених, оскільки вуглець є основою всього життя в нашому розумінні.