Восьмий день в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Нашу країну підтримує весь цивілізований світ, всесвітньо відомі люди та навіть популярні бренди.

Проти Росії запроваджуються санкції, країни закривають своє небо, а різноманітні популярні бренди припиняють продаж своєї продукції.

Так, найбільша в Європі шведська мережа одягу H&M вирішила піти з російського ринку. Таке рішення вони ухвалили в зв’язку з трагічним розвитком подій в Україні.

Припиняє постачання своїх товарів на російський ринок і бренд-відгалуження H&M – СОS.

Французький бренд Balenciaga теж підтримує Україну, проте поки що лише видалив усі свої пости в Instagram, залишивши лише прапор нашої держави. Також бренд пожертвує кошти на гуманітарну допомогу українським біженцям.

– Ми за мир… Найближчими днями ми відкриємо наші платформи, щоб повідомляти та передавати інформацію про ситуацію в Україні, – написав бренд.

Допоможе українським біженцям й італійський будинок моди Gucci.

– Всі ми в Gucci сподіваємось на мирне вирішення цього конфлікту, – написали в Instagram.

Італійська компанія Giorgio Armani також вирішила підтримати Україну, проте скромніше за інших – не використовувати музику на шоу Giorgio Armani Fall Winter 2022-2023 на знак поваги до трагедії, що розгортається.

Підтримати українських біженців вирішив і італійський модний будинок Valentino, пожертвувавши €500 тис.

Перестала здійснювати доставку в Росію і компанія Nike, що спеціалізується на спортивному одязі та взутті.

Раніше ми публікували список компаній, які пішли з російського ринку через війну в Україні. Серед них – Apple, Audi, BMW, Coca Cola, Disney, Ford, OnlyFans тощо.