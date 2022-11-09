Жителі Норвегії спостерігали за рідкісним явищем – полярним сяйвом. Воно утворилося через сонячну активність і тривало цілих дві хвилини.

Полярне сяйво вдалося побачити туристичній групі на чолі з гідом Маркусом Варіком у Норвегії.

– Це були найбільше рожеве полярне сяйво, яке я бачив за десятиліття організації турів, – заявив Варік.

Незвичайне природне явище виникло після того, як у магнітосфері з’явилася тріщина. А такий його відтінок спровокований зіткненням частинок із азотом.

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Сяйво виникло в результаті сонячної бурі класу G-1, що сталася 3 листопада.

Діра у магнітосфері закрилася приблизно через 6 годин після відкриття. У цей час у небі над Швецією з’явилася дивна смуга блакитного світла, яка нерухомо висіла близько 30 хвилин.

Нагадаємо, що сяйво рідкісне через слабкість магнітного поля на Північному і Південному полюсах. У цих віддалених місцях сонячний вітер проникає крізь атмосферу на висоті від 100 до 300 км над Землею. Самі частки нагрівають гази, що світяться у нічному небі.

Втім, красу можна побачити не лише в межах Землі – нещодавно Дуже великий телескоп VLT у Чилі зробив дивовижні знімки космосу.