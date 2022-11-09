Жители Норвегии наблюдали за редким явлением — полярным сиянием. Оно образовалось из-за солнечно активности, и продлилось целых две минуты.

Полярное сияние удалось увидеть туристической группе во главе с гидом Маркусом Вариком в Норвегии.

— Это были самые сильные розовые полярные сияния, которые я видел за более чем десятилетие организации туров, — заявил Варик.

Известно, что необычное природное явление имело розовые оттенки, после того как в магнитосфере появилась трещина. Такой оттенок произошел из-за столкновения частиц с азотом.

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Сияние спровоцировано солнечной бурей класса G-1, которая обрушилась на Землю 3 ноября.

Дыра в магнитосфере закрылась примерно через 6 часов после открытия. В это время в небе над Швецией также появилась странная полоса голубого света, где она неподвижно висела около 30 минут.

Напомним, что сияние является редким из-за слабости магнитного поля на Северном и Южном полюсах. В этих отдаленных местах солнечный ветер проникает сквозь атмосферу на высоте от 100 до 300 км над Землей. Сами частицы нагревают газы, которые светятся в ночном небе.

Впрочем, красоту можно увидеть не только в пределах Земли — недавно Очень большой телескоп VLT в Чили сделал удивительные снимки космоса. Остатки сверхновой звезды выглядят как паутина или следы призраков, и пользователи сети не смогли пройти мимо.