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Вторые после Apple: капитал Microsoft превысил $3 трлн

25 января 2024, 11:28
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Microsoft
Источник: Unsplash

Компания Microsoft впервые преодолела отметку в $3 трлн. рыночной стоимости. Раньше таких показателей достигала только корпорация Apple.

Что известно о рекордном капитале Microsoft

Так, торги на бирже ценных бумаг 24 января указала на подорожание акций Microsoft на 1,5% — в валюте это была отметка в $3 триллиона. Примечательно, что кроме Apple это единственная корпорация, которая смогла достичь таких высот.

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По заявлениям аналитиков, успех Microsoft связывают с разработками в области искусственного интеллекта. Компания регулярно анонсирует новые функции в своих устройствах. Также компания является крупным акционером OpenAI, энтузиасты которой создали нашумевший ChatGPT с ИИ.

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Стоит отметить, что в январе Microsoft на короткий срок обогнала Apple по стоимости. Сейчас создатели iPhone имеют капитал в $3,01 трлн.

Недавно директора Microsoft и OpenAI рассказали о будущем ИИ. Эксперты намекнули, что бот GPT-4 сможет лучше понимать человека, и даже лучше анализировать аудио. Да и в целом чат-бот сможет лучше делать все то, что умеет сейчас — от сочинения эссе до написания кода. Гендиректоры уверены, что разработка принесет человечеству больше рабочих мест, а не наоборот заберет работу у людей.

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