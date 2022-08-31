Голова Мінцифри Михайло Федоров представив велике оновлення до сервісу Дія – тепер українці зможуть мати в електронному вигляді пенсійне посвідчення. Про це чиновник заявив під час брифінгу і додав, що в майбутньому плануються й інші великі зміни.

Федоров заявив, що сервіс довго тестувався, щоб документи відображалися правильно і якомога більше користувачів Дія.

– На сьогодні пенсійне посвідчення відображатиметься у тих, хто вже вийшов на пенсію. Для жінок – це від 55 років, а для чоловіків – від 60 років. Документ автоматично підтягуватиметься. Ми також зробили спеціальні пенсійні документи – вони стануть у пригоді для тих, хто отримав статус пенсіонера за інвалідністю, або через втрату годувальника, і так далі. Щоб отримати документ, потрібно буде надіслати спеціальний запит, – заявив Федоров.

Глава Мінцифри попередив, що відображатимуться пенсійні посвідчення, які були видані після 2014 року. Таких на сьогодні 6,3 млн. Якщо посвідчення у паперовому вигляді, його потрібно буде оновити у пенсійному фонді.

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Також у Дія з’являться й інші корисні функції – відображення англійською мовою, новий документ про тимчасове або постійне проживання, а також шеринг техпаспорту.