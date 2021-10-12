Компанія Oxia Palus за допомогою нейромережі виявила під картиною художника Пабло Пікассо Сніданок сліпого 1903 року ще одне зображення. На ньому Пабло намалював оголену жінку.

Крім штучного інтелекту експерти також використовували передові технологій обробки зображень і 3D-друку.

Відомо, що Пікассо зафарбував оригінальну картину ще в 1903 році. За допомогою накладеного рентгенівського флуоресцентного зображення (XRF) вдалося виявити обриси прихованої картини, а штучний інтелект робив контраст зображення в стилі мазків відомого художника.

– Мистецтво – це сховище складної інформації, і машинне навчання розвинулося до такого рівня, що може допомогти нам аналізувати його, – заявив один з творців Oxia Palus Ентоні Бурачед.

Картина була створена на початку кар’єри Пікассо, і за заявою експертів, він не хотів зафарбовувати оголену жінку.

Найімовірніше, на момент малювання картини матеріали для мистецтва були дорогими – довелося піти на такі жертви.

Нагадаємо, що в травні цього року картину Пікассо Жінка, що сидить біля вікна або, як її ще називають, Марі-Терез продали на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за $103,4 млн. На картині зображена кохана Пікассо та одна із найвідоміших муз в історії сучасного мистецтва Марія-Тереза Вальтер.

Художник виконав портер маслом на полотні у 1932 році. Його розмір – 146×114 см.