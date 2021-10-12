Компания Oxia Palus с помощью нейросети обнаружила под картиной художника Пабло Пикассо Завтрак слепого 1903 года еще одно изображение. На нем Пабло нарисовал обнаженную женщину.

Помимо искусственного интеллекта эксперты также использовали передовые технологий обработки изображений и 3D-печати.

Известно, что Пикассо закрасил оригинальную картину еще в 1903 году. С помощью наложенного рентгеновского флуоресцентного изображения (XRF) удалось обнаружить очертания скрытой картины, а искусственный интеллект делал контраст изображения в стиле мазков известного художника.

— Искусство — это хранилище сложной информации, и машинное обучение развилось до такой степени, что может помочь нам анализировать его, — заявил один из создателей Oxia Palus Энтони Бурачед.

Картина была создана в начале карьеры Пикассо, и по заявлению экспертов, он не хотел закрашивать обнаженную женщину.

Скорее всего, на момент рисования картины материалы для художества были дорогими — пришлось пойти на такие жертвы.

Напомним, что в мае этого года картину Пикассо Женщина, сидящая у окна или, как ее еще называют, Мари-Терез продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $103,4 млн. На картине изображена возлюбленная художника и одна из самых известных муз в истории современного искусства Мария Тереза Вальтер.

Художник выполнил портер маслом на холсте в 1932 году. Его размер — 146×114 см.