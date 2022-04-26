Криптобіржа Binance оголосила про допомогу українським біженцям у Європі. Компанія виплачуватиме по $75 щомісяця тим, хто був змушений перетнути кордон через повномасштабне вторгнення Росії.

Як зареєструватися на Binance, верифікувати свій обліковий запис і замовити картку – далі в матеріалі.

Як зареєструватися:

1. У верхньому кутку сайту виберіть Мова та Регіон – у списку з’явиться Українська мова.

2. Після цього у верхній частині сайту натисніть кнопку Реєстрація, після чого оберіть країну проживання – необхідно вказати адресу проживання в Україні, навіть якщо ви перебуваєте у Європі.

3. Виберіть кнопку Створити особистий обліковий запис і заповніть рядки необхідною інформацією – електронна пошта та пароль. Після цього оберіть Я прочитав і погоджуюся з Умовами обслуговування Binance. Далі натисніть кнопку Створити обліковий запис.

4. На пошту прийде код з активацією, який потрібно ввести у спеціальну форму. Аналогічну процедуру попросять зробити з мобільним номером телефону.

Після цього необхідно верифікувати особистість.

Як пройти верифікацію особи:

1. Введіть такі дані: громадянство, ПІБ, дата народження.

2. Щоб завершити верифікацію, необхідно підтвердити особистість документами. Завантажте документ, що засвідчує особу, селфі, на якому добре видно обличчя, а також пройдіть верифікацію особи, дотримуючись підказок. Це робиться за допомогою камери на ПК або смартфоні.

Після перевірки вам стануть доступними всі сервіси Binance, а також з’явиться можливість вводу/виводу коштів за допомогою банківської картки.

Як замовити картку Binance:

1. На сайті Binance виберіть у верхньому кутку функцію Фінанси, а потім Картка Binance Visa.

2. Після цього натисніть кнопку Почати. Вам запропонують варіанти відображення імені на картці. Після підтвердження натисніть кнопку Продовжити.

3. Більшість даних вже буде заповнено автоматично – інформацію буде взято з верифікації особи.

4. Після підтвердження своїх даних прийміть Умови використання, Політику конфіденційності та Угоду власника картки та натисніть кнопку Замовити картку Binance, щоб завершити процес.

5. Після успішної реєстрації вашу віртуальну картку Binance буде оформлено миттєво і вона діятиме до моменту активації вашої фізичної картки.

6. Щоб активувати свою фізичну картку після отримання, необхідно в статусі доставлення натиснути спеціальну кнопку. Після цього з’явиться пропозиція із введенням CVV, який розташований на звороті картки, а потім – придумати та ввести PIN-код.