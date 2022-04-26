Криптобиржа Binance объявила о помощи украинским беженцам в Европе. Компания будет выплачивать по $75 каждый месяц тем, кто был вынужден пересечь границу из-за полномасштабного вторжения России.

Как зарегистрироваться на Binance, верифицировать свой аккаунт и заказать карточку — далее в материале.

Как зарегистрироваться:

сайта В верхнем углувыберите Язык и Регион — в списке появится Украинский язык. После этого в верхней части сайта нажмите кнопку Регистрация, после чего выберите страну проживания — необходимо указать адрес проживания в Украине, даже если вы находитесь в Европе. Выберите кнопку Создать личный аккаунт и заполните строчки необходимой информацией — электронная почта и пароль. После этого выберите Я прочитал и согласен с Условиями обслуживания Binance. После этого нажмите кнопку Создать аккаунт. На почту придет код с активацией, который нужно ввести в специальную форму. Аналогичную процедуру попросят сделать и с мобильным номером телефона.

После этого необходимо верифицировать личность.

Как пройти верификацию личности:

Введите данные: гражданство, ФИО, дата рождения. Чтобы завершить верификацию, подтвердите свою личность документами. Загрузите документ, удостоверяющий личность, селфи, на котором хорошо видно лицо, а также пройдите верификацию лица, следуя подсказкам. Это делается с использованием камеры на ПК или смартфоне.

После проверки вам станут доступны все сервисы Binance, а также появится возможность ввода/вывода средств с помощью банковской карты.

Как заказать карточку Binance: