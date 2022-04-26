Криптобиржа Binance объявила о помощи украинским беженцам в Европе. Компания будет выплачивать по $75 каждый месяц тем, кто был вынужден пересечь границу из-за полномасштабного вторжения России.
Как зарегистрироваться на Binance, верифицировать свой аккаунт и заказать карточку — далее в материале.
Как зарегистрироваться:
- В верхнем углу сайта выберите Язык и Регион — в списке появится Украинский язык.
- После этого в верхней части сайта нажмите кнопку Регистрация, после чего выберите страну проживания — необходимо указать адрес проживания в Украине, даже если вы находитесь в Европе.
- Выберите кнопку Создать личный аккаунт и заполните строчки необходимой информацией — электронная почта и пароль. После этого выберите Я прочитал и согласен с Условиями обслуживания Binance. После этого нажмите кнопку Создать аккаунт.
- На почту придет код с активацией, который нужно ввести в специальную форму. Аналогичную процедуру попросят сделать и с мобильным номером телефона.
После этого необходимо верифицировать личность.
Как пройти верификацию личности:
- Введите данные: гражданство, ФИО, дата рождения.
- Чтобы завершить верификацию, подтвердите свою личность документами. Загрузите документ, удостоверяющий личность, селфи, на котором хорошо видно лицо, а также пройдите верификацию лица, следуя подсказкам. Это делается с использованием камеры на ПК или смартфоне.
После проверки вам станут доступны все сервисы Binance, а также появится возможность ввода/вывода средств с помощью банковской карты.
Как заказать карточку Binance:
- На сайте Binance выберите в верхнем углу функцию Финансы, а затем Карточка Binance Visa.
- После это нажмите на кнопку Начать. Вам предложат варианты отображения имени на карточке. После подтверждения нажмите Продолжить.
- Большинство данных уже будет заполнено автоматически — информация будет взята из верификации личности.
- После подтверждения своих данных примите Условия использования, Политику конфиденциальности и Соглашение владельца карты и нажмите кнопку Заказать карточку Binance, чтобы завершить процесс.
- После успешной регистрации ваша виртуальная карта Binance будет оформлена мгновенно и будет действовать до момента активации вашей физической карты.
- Чтобы активировать свою физическую карточку после получения, необходимо в статусе доставки нажать на специальную кнопку. После этого появится предложение с введением CVV, который расположен на обратной стороне карточки, а затем — придумать и ввести PIN-код.